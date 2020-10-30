مساعد الرئيس الاذربيجاني يصف زيارة عراقجي إلى باكو بالمثمرة

وقال حاجييف في تصريح ادلى به لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية الجمعة: لقد ناقشنا خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى باكو، جميع قضايا العلاقات الثنائية وكذلك بشان سبل حل النزاع في قرة باغ.

واضاف: ان إيران كدولة وقوة إقليمية ترغب بإحلال السلام والأمن في المنطقة، لذلك فمن حقها ايضا المشاركة في عملية إحلال السلام والأمن في جنوب القوقاز.

وتابع حاجي اوف: قد تكون هنالك في المستقبل آلية محددة أو مجموعة اتصال، ويمكن لإيران أيضًا أن تلعب دورها في عملية حل النزاع.

وأضاف مساعد الرئيس الآذربيجاني: إننا نقدر كثيرا دعم إيران على الدوام لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

وقد وصل عباس عراقجي مساعد الخارجية مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص لحل النزاع حول قرة باغ، مساء الجمعة الى العاصمة التركية انقرة المحطة الرابعة والاخيرة من جولته الاقليمية.

وكان عراقجي قد بدا جولته الاقليمية من العاصمة الاذربيجانية باكو مساء الثلاثاء ومن ثم زار موسكو ويريفان.

واجرى المبعوث الايراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا خلال المحطات الثلاث، باكو وموسكو ويريفان، محادثات مع كبار المسؤولين فيها حيث ناقش معهم مبادرة طهران لحل هذه القضية.

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