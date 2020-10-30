٣١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84093401
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عراقجي يجتمع الى مساعد وزير الخارجية التركي

عراقجي يجتمع الى مساعد وزير الخارجية التركي

طهران / 31 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اجتمع عباس عراقجي مساعد الخارجية مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص لحل النزاع حول منطقة قرة باغ مساء الجمعة في انقرة الى مساعد الخارجية التركي سدات اونال.

وكان عراقجي قد وصل مساء الاربعاء الى العاصمة التركية انقرة المحطة الرابعة والاخيرة من جولته الاقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة ايران لحل وتسوية النزاع حول منطقة قرة باغ.

واجرى المبعوث الايراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا خلال المحطات الثلاث، باكو وموسكو ويريفان، محادثات مع كبار المسؤولين فيها حيث ناقش معهم مبادرة طهران لحل هذه القضية.

ففي باكو اجرى عراقجي محادثات يوم الاربعاء مع الرئيس الهام علييف ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية حكمت حاجييف ومساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف ووزیر الخارجية جيحون بايراموف ومساعد وزير الخارجية خلف خلف اوف، كما التقى في موسكو الخميس مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص في شؤون قرة باغ اندريه رودنكو اضافة الى محادثاته التي اجراها مع مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حول احدث اوضاع الاتفاق النووي.

وفي يريفان اجرى مساعد الخارجية الايرانية الجمعة محادثات حول قضية قرة باغ مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان ووزير خارجيته زهراب ميناتسكانيان.

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