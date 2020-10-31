تألق المنتخب الوطني الايراني للطلاب في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية

وافادت ارنا عن المنظمة الوطنية لتنمية المواهب في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المنتخب الوطني الايراني للطلاب المشارك في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية في اسلفاكيا احرز المركز الخامس على مستوى العالم بحصوله على ذهبيتين ومثلها فضية واربعة ميداليات برونزية .

واقيمت الاولمبياد لهذا العام عبر الانترنت ولثلاثة ايام في اسلفاكيا .

واحرز کسری حاجیان و برشان جوان رود الذهبيتان والفضيتان لكل من علی رازقندی ومتین محمدی سرای والبرونزيات لكل من امیر حسین حاجی محمد رضایی، فاطمه علی مرادی،حسین محمدی ومحمد مهدی واحدی.

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