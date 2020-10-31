إيران وروسيا توقعان اتفاقیة لبناء محطة سيريك للكهرباء

وأضاف بهنام خائفي نجاد اليوم السبت نظرا الى قيام وزارة الطاقة الروسية بتقديم مقاول جديد لبناء محطة سيريك للطاقة بقدرة 1400 ميغاوات في محافظة هرمزكان بدات مفاوضات مع الشركة في بداية العام الجاري وبعد عقد 90 اجتماعا توصل الجانب الايراني الى الاتفاق بشكل نهائي مع الشركة الروسية ووقع الجانبان الاتفاقية.

وتابع: "بعد الانتهاء من هذه الاتفاقية بحضور ممثلين عن وزارتي الطاقة إلايرانية و الروسية، تم تخصيص اراضي لتنفيذ المشروع تبلغ مساحتها حوالي 200 هكتار .

وأكد المسؤول، ستبدأ العملية التنفيذية لمحطة الطاقة في المستقبل القريب بعد الحصول على الموافقة النهائية من وزارة المالية الروسية.

وأضاف خائفي نجاد بانه يبلغ قيمة هذا المشروع 1.4 مليار يورو سيتم توفيرها من قرض من قبل الحكومة الروسية إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى** 1453