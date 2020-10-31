قاليباف يبدي تعاطفه مع عوائل ومنكوبي الزلزال في تركيا

ووجّه قاليباف برقية الى نظيره التركي مصطفى شنتوب عزى فيها بمصرع عدد من المواطنين الاتراك خلال الزلزال الذي ضرب مدينة ازمير امس الجمعة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، معلنا استعداد البلاد لتقديم اي مساعدة ممكنة للمنكوبين.

كما عبرّ قاليباف فيها عن الاسى والاسف لحادث الزلزال المؤلم، داعيا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

واكد قاليباف استعداد مجلس الشورى الاسلامي التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال.

وتشير احدث احصائية صادرة عن الجهات الرسمية التركية الى مقتل 24 شخصا واصابة 799 اخرين جراء الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير غرب تركيا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

انتهى**م م**