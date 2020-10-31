مساعد وزير الخارجية : لايمكن انكار دور ایران وترکیا في احلال السلام الاقليمي

وجاء في تغريدة نشرها عراقجي عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب لقاءه نظيره التركي : " لقد أجريت في أنقرة محادثات صريحة ومثمرة مع مساعد وزير الخارجية التركي "سادات أونال".

واضاف : " ان إيران وتركيا من أهم الدول التي لهما دور لا يمكن إنكاره في احلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وافادت ارنا ان المبعوث الخاص للجمهورية الاسلامية لحل النزاع حول قرباغ وصل الى تركيا بعد جولة قادته الى كل من جمهورية اذربيجان وروسيا وارمينيا .

وكان مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية سيد عباس عراقجي قد التقي في انقرة مساعد وزير الخارجية التركي "سادات أونال".

وكان عراقجي قد وصل مساء امس الجمعة الى العاصمة التركية انقرة المحطة الرابعة والاخيرة من جولته الاقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة ايران لحل وتسوية النزاع حول منطقة قرة باغ.

واجرى المبعوث الايراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا خلال المحطات الثلاث السابقة، باكو وموسكو ويريفان، محادثات مع كبار المسؤولين فيها حيث ناقش معهم مبادرة طهران لحل هذه القضية.

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