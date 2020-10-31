روحاني: مستعدون لإرسال أنواع المساعدات الى المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا

وأعرب روحاني في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه العميق لوقوع ضحايا وجرحى في الزلزال المدمر في محافظة إزمير .

وأضاف الرئيس روحاني: بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة وشعبا أتقدم بأحر التعازي للرئيس والشعب التركي الاخ وأسأل الله العلي القدير الصبر على أسر الضحايا والشفاء الفوري للمصابين".

واعلن روحاني استعداد حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية لإرسال أي نوع من امدادات الإغاثة والمساعدات الطبية لأهالي المناطق المنكوبة بالزلزال وتأمل في عودة الظروف الآمنة في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وتشير احدث احصائية صادرة عن الجهات الرسمية التركية الى مقتل 24 شخصا واصابة 799 اخرين جراء الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير غرب تركيا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

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