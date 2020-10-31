ایران تعلن استعدادها لإرسال فرق الاغاثة إلى تركيا

واضاف "إسماعيل نجار" في رسالته اليوم السبت: أتقدم بأحر التعازي لحكومة وشعب تركيا على الزلزال المأساوي الذي ضرب مدينة إزمير و تسبب في مقتل و إصابة عدد من المواطنين.

وكما عبرّ" نجار" فيها عن الاسى والاسف لحادث الزلزال المؤلم، داعيا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأعلن عن استعداد القوات المتخصصة والإغاثية والطبية في الجمهورية الإسلامية الایرانیة لتقديم المساعدة لمنکوبي الزلزال.

وتشير احدث احصائية صادرة عن الجهات الرسمية التركية الى مقتل 24 شخصا واصابة 799 اخرين جراء الزلزال الذي ضربة مدينة ازمير (غرب تركيا ) أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

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