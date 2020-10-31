منظمة الشباب لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض الحظر التسليحي على السعودية

واشار "أمين أنصاري" في رسالته إلى أننا في الأسبوع العالمي لنزع السلاح نشهد ارتكاب السعودية وبدعم من الدول الغربية جرائم حرب من بينها استهداف المدنيين في اليمن وتجاهل مبدأ الفصل بين الأغراض العسكرية والمدنية.

وقال "باتت حاليا الفرصة متوفرة لمقاضاة ومعاقبة هؤلاء المجرمين أكبر من أي وقت مضى ، إذا يتمتع الشعب اليمني المظلوم بالإرادة السياسية وتدعمه منظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الأمن فسيشهد العالم معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني.

ودعا في رسالته إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الأبرياء في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وقال انصاري بانها اعلنت 30 منظمة غير حكومية دعمها لرسالته هذه.

انتهى** 1453