مصدر مسؤول : 6 افلام ايرانية تشارك في مهرجان "ايدفا" الدولي للافلام الوثائقية

واوضح المصدر نفسه، ان الافلام الايرانية المشاركة في هذا الحدث السينمائي الدولي، هي :

"الخبز المقدس" لمخرجه الراحل "رحيم ذبيحي"، و"التصوير الشعاعي" للمخرجة السيدة "فيروزة خسرواني" وانتاج مشترك بين ايران والنرويج وسويسر، وفيلم "شادكان" من اخراج "اكو سالمي"، "واسمه الثلج" للمخرجة السيدة "مرجان خسروي" وانتاج ايراني بريطاني وكندي مشترك، وايضا فلمي "فرانتلايت" و"فن التعايش مع الخطر" للمخرجة الايرانية هي الاخرى السيدة "مينا كشاورز" وانتاج مشترك بين ايران والمانيا.

علما ان مهرجان ايدفا الوثائقي، يعد واحدا من اهم الاحداث السينمائية في العالم والذي سيعقد في دورته الثالثة والثلاثين خلال الفترة من 16 نوفمبر لغاية 6 ديسمبر 2020 بمدينة امستدردام الهولندية، وبشكليه المرئي والحضوري نظرا لتفشي وباء كورونا.

هذا المهرجان الوثائقي، يتضمن اقساما عديدة بما فيها : قسم المنافسة وعرض الافلام الطويلة والمتوسطة وافلام الاطفال وطلاب الجامعات.

انتهى ** ح ع