جهانغيري : على الغرب ان يوقف مسلسل الإساءات والعنف

جاء ذلك خلال تراس جهانغيري، اليوم السبت، الاجتماع السابع للجنة التنسيقية للهندسة الثقافية في ايران؛ حيث هنأ الشعب الايراني ومسلمي العالم لمناسبة حلول اسبوع الوحدة الاسلامية.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : ان هذا الاسبوع مزين باسم نبي الرحمة والسلام محمد بن عبد الله (ص)، وانه لمن دواعي بهجة واعتزاز المسلمين انهم ترعرعوا في كنف هذه المدرسة العظمى واتخذوا من رسوال الله (ص) اسوة حسنة لهم.

وفيما اعرب عن اسفه للاحداث المريرة والانباء المأساوية الناجمة عن توجيه الاساءات الى رموز المسلمين في الغرب، اكد جهانغيري : انه لايحق لاي احد ان يسيء الى مقام الرسول الاكرم (ص) تحت غطاء الحرية؛ ومن المؤكد أن مثل هذه السلوكيات لاتطاق عند ملياري انسان مسلم في انحاء العالم، الذين يحتذون حذو الرسول الكريم (صلى الله عليه واله وسلم) في امورهم، كما لا يمكن الترويج للشتائم والاساءات والعداء باسم الحرية.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان قطع الرؤوس واستهداف المراكز المذهبية لاتباع الديانات الاخرى باسم الدين، امر مرفوض قطعا.

وخلص الى القول : ان الغرب مطالب بوقف مسلسل الاساءات والعنف، لان الاساءة الى رموز المسلمين تترتب عليها ردود قطعا، ونتطلع بان يدرك الفرنسيون التداعيات السلبية الناجمة عن مثل هذه السلوكيات.

انتهى ** ح ع