٠١‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84094716
٠ Persons

سمات

الخارجية الايرانية تعلق على انباء حول حادث بحر المانش

الخارجية الايرانية تعلق على انباء حول حادث بحر المانش

طهران / 1 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اصدرت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية بيانا علقت فيه على بعض الانباء حول نقل جثامين اعضاء الاسرة الايرانية الذين غرقوا قبل ايام في بحر المانش.

وافادت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية في بيانها الذي اصدرته مساء السبت: ان الدائرة العامة للشؤون القنصلية وممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس ومنذ اللحظات الاولى للحادث المفجع تتابع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل نقل جثامين ضحايا الحادث الى ايران ومازالت هذه المتابعات جارية.

واضاف البيان: ان التقارير الواردة بهذا الصدد من قبل بعض وسائل الاعلام لا اساس لها وغير موثقة، ومن البديهي ان المرجع الرسمي لاعلان اخبار وزارة الخارجية هو مركز الدبلوماسية العامة والاعلام.

انتهى ** 2342  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 5 =