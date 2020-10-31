الخارجية الايرانية تعلق على انباء حول حادث بحر المانش

وافادت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية في بيانها الذي اصدرته مساء السبت: ان الدائرة العامة للشؤون القنصلية وممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس ومنذ اللحظات الاولى للحادث المفجع تتابع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل نقل جثامين ضحايا الحادث الى ايران ومازالت هذه المتابعات جارية.

واضاف البيان: ان التقارير الواردة بهذا الصدد من قبل بعض وسائل الاعلام لا اساس لها وغير موثقة، ومن البديهي ان المرجع الرسمي لاعلان اخبار وزارة الخارجية هو مركز الدبلوماسية العامة والاعلام.

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