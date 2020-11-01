تنافس الأفلام الإيرانية مع نظيرتها العالمية في أوروبا وأمريكا وأفريقيا

وتاهل فيلم التحول في المسلخ، من اخراج جواد دارايي إلى قسم أفروديت الذهبي في مهرجان قبرص السينمائي الخامس عشر.

وتدور قصة التحول في المسلخ حول نزاع عائلي يحدث في احدى القرى الايرانية.

وسيتم تقديم عروض حية وفعاليات تعليمية وافلام سينمائية ومسرحيات في هذا المهرجان في نيقوسيا وسيجري حفل توزيع جوائز أفروديت الذهبية من 15 إلى 22 نوفمبر 2020 في جزيرة قبرص.

ولم يدعو المهرجان سوى المخرجين لحضور هذا الحدث الفني بسبب تفشي فيروس كورونا.

** تاهل فيلم باتوقي ها إلى مهرجان سياتل السينمائي الأمريكي

وتاهل فيلم باتوقي ها من اخراج سيامك كاشف ازار، إلى مهرجان سياتل السينمائي الأمريكي الذي سيقام في الفترة من 1 نوفمبر إلى 22 نوفمبر.

وتم عرض هذا الفيلم في مهرجان Rivers Edgeبالولايات المتحدة ، و Asssurdo في إيطاليا ، والمهرجان الآسيوي الأمريكي الدولي للسينما ومهرجان الفيلم الآسيوي في لوس أنجلوس هوليوود، وفاز بجائزة أفضل فيلم منخفض التكلفة في Asssurdo في إيطاليا.

**تكريم ممثل "جريمة غير دقيقة" في مهرجان إيطالي

فاز بابك كريمي ممثل "جريمة غير دقيقة" بجائزة في مهرجان روما لأفلام الموضة السادس والعشرين الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر .

وتم عرض فيلم جريمة غير دقيقة من إخراج شهرام مكري ومن اعداد نكار اسكندرفر أمس السبت مع افتتاح مهرجان طوكيو فيلمكس في اليابان ، وسيعرض اليوم الأحد 1 نوفمبر في ختام مهرجان فينالي ، وبعد ذلك سيتاهل إلى إيطاليا.

**فوز فيلم"البحارة لا يذهبون إلى البحر وحدهم" بجائزة في مهرجان كينيا

وقد حصل الفيلم الوثائقي بحارة لا يذهبون إلى البحر وحدهم من اخراج الله كرم رضا زاده ، على دبلوم الشرف لأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان كينيا للأفلام الرياضية.

وأقيمت الدورة الثالثة لمهرجان كينيا للسينما الرياضية في نيروبي في الفترة من 29 حتى 31 تشرين الاول ، وحصل الفيلم الوثائقي على دبلوم الشرف لأفضل فيلم وثائقي عن فئة 40 دقيقة.

وأقيم المهرجان ، وهو أحد أهم المهرجانات الرياضية في العالم ، على الإنترنت هذا العام بسبب تفشي مرض كوفيد 19.

وشارك فيلم لا مكان للملائكة الوثائقي من اخراج سام كلانتري في قسم المسابقة بمهرجان كينيا.

انتهى** 1453