ايران..إنتاج عبوات بلاستيكية مقاومة للصدمات بتقنية النانو

طهران / 31 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد 130 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي عبر بيان لهم : انه يتعين على المسؤولين الفرنسيين، الى جانب الاعلان عن ندمهم الصريح بشان الاساءة البغضاء والمناوئة للانسانية الى شخصية الرسول الاكرم (ص)، ان يقدموا اعتذارهم الى جميع الشعوب الاسلامية في العالم.