ايران..إنتاج عبوات بلاستيكية مقاومة للصدمات بتقنية النانو

وتعتبر هشاشة الأجزاء النهائية لمنتجات البولیمر کالأنابيب والألواح خاصة في درجات الحرارة المنخفضة وايجاد الكسور والشقوق في صناعة العبوات البلاستيكية من أهم الصعوبات التي تواجهها الشرکات الصناعیة. ویعد استخدام إضافات النانو من أكثر الطرق فعالية لتحسين الخواص النهائية للبلاستيك.
واستخدمت شرکة معرفية ايرانية مادة النانو لجعل المنتجات البلاستیکیة أكثر متانة وأنتجت أول عبواتها البلاستيكية من مادة البولي بروبلين المعززة بتقنية النانو.
ويتم استخدام منتج النانو في هذه الشركة لتحسين مقاومة الأنابيب وأبواب ونوافذupvc.
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