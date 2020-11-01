روحاني: الظروف ايجابية في مجال الانتاج والصادرات والعلاقات الخارجية

واضاف روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، ان البلاد في ظروف ايجابية بمجالات الانتاج والصادرات والعلاقات الخارجية وكذلك العملة الصعبة الاجنبية وهي في طريقها الى التحسن وذلك بالتزامن مع تنفيذ قرارات لتسهيل الواردات والصادرات.

واعرب روحاني عن امله بعودة اسواق العملة الاجنبية والرساميل والسلع في البلاد الى الاستقرار والهدوء.

واوضح روحاني انه هناك جراءات اتخذتها الحكومة للتقليل من تداعيات مرض كورونا السلبية على اصحاب الدخل المحدود واصحاب المهن المتضررة، مضيفا: ان الحكومة عازمة على وضع سياسات وخطط جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وشدد روحاني على ان تأمين احتياجات الشعب هو اولوية الحكومة والنظام، قائلا: إن معظم المواد الاساسية التي يحتاجها الشعب يتم إنتاجه محليًا وبشكل كافٍ.

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