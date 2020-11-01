20 الف طالب يلتحقون سنوياً بجامعات القوات المسلحة

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاركان والمجلس الاعلى للثورة الثقافية في مقر الهيئة، اليوم الاحد، هنأ باقري بذكرى المولد النبوي الشريف (ص) والامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة، وأضاف، أنه بفضل هذه الايام المباركة تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاركان والمجلس الاعلى للثورة الثقافية.

واضاف: إن هذه المذكرة تهدف الى تنمية التعاون العلمي والتعليمي والبحثي بين هاتين المؤسستين الكبيرتين أي القوات المسلحة والجامعات ومراكز الابحاث في البلاد.

ونوه الى ان القوات المسلحة تضم معاهد بحثية متميزة للغاية في مختلف المجالات العلمية والدفاعية والامنية والمجالات الاخرى ذات الصلة.

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