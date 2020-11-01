٠١‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:١٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84095954
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في النصف الأول من العام الحالي؛

تصدير ما قيمته 12 مليار دولار من السلع الإيرانية الى 17 وجهة

تصدير ما قيمته 12 مليار دولار من السلع الإيرانية الى 17 وجهة

طهران/1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، حميد زادبوم، عن نمو الصادرات غير النفطية إلى 17 وجهة مستهدفة ذات أولوية، وأشار الى ان قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية إلى هذه الدول في النصف الأول من العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس) تجاوزت 12 مليار دولار.

وفي الاجتماع الأول للجنة مراقبة التجارة الخارجية في البلاد، صرح زادبوم، ان اتجاه نمو صادرات جميع السلع غير النفطية يسير بمنحى إيجابي، ومن خلال احداث انفتاح وتيسير أساليب عودة النقد الأجنبي من الصادرات إلى الدورة الاقتصادية للبلاد، سيستمر هذا الاتجاه الإيجابي.

وأشار زادبوم إلى نمو الصادرات من السلع الإيرانية غير النفطية إلى أوراسيا خلال فترة 10 أشهر من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي حتى نهاية آب/أغسطس المنصرم وقال: لقد شهدت صادرات السلع التفضيلية إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال هذه الفترة نموا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وصرح زادبوم، ان الحظر الأميركي الجائر وفر العديد من الفرص للبلاد، وأكد ضرورة إزالة التحديات داخل البلاد التي تحول دون استثمار هذه الفرص لجلب العملة الأجنبية للبلاد، مشيرا الى الدور الهام للأجهزة الحكومية المعنية في هذا الصدد.

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