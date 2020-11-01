عراقجي: مبادرة ايران يمكنها المساعدة بانهاء النزاع حول قرة باغ سلميا

وقال عراقجي في حوار مع قناة ITV بجمهورية آذربيجان حول مشروع ايران لحل النزاع حول قرة باغ: ان الرؤية الواقعية والنهج الاقليمي ومشاركة الدول المؤثرة، تعد من خصائص مبادرة ايران التي ترمي لحل تسوية القضية بمشاركة اقليمية ووصول الطرفين الى مطالبهما.

واضاف: ان مبادرة ايران مبنية على سلسلة من المبادئ المعترف بها دوليا من ضمنها احترام السيادة ووحدة الاراضي ومبدا عدم تغيير الحدود وانهاء الاحتلال وضمان حقوق الاقليات وعودة المشردين الى ديارهم.

واشار المندوب الايراني الخاص لحل نزاع قرة باغ الى ان مسؤوليتنا في هذه الظروف هي بذل كل جهد ممكن ودراسة كل آلية يمكنها ان تكون مؤثرة واضاف: ان مقترح طهران تم تقديمه بحسن النية الكاملة ويسعى لانهاء الخسائر البشرية وغير البشرية.

وقال عراقجي: نامل بالوصول الى الهدف المتوخى من هذا الجهد الا ان هنالك مشاكل معقدة قائمة في الطريق.

واكد مساعد الخارجية الايرانية قائلا: اننا يمكننا الوصول الى النتيجة اللازمة لو تحلت جميع الاطراف بحسن النوايا وتمت الحيلولة دون تدخل بعض الدول من خارج المنطقة الساعية الى تخريب العلاقات.

واشار الى ان ايران شرعت باتصالاتها لانهاء النزاع منذ تجدد الاشتباكات واضاف: ان موقف ايران الدائم هو دعم وحدة اراضي جمهورية اذربيجان ومعارضة الاحتلال والتاكيد على تحرير المناطق المحتلة وان هذا الموقف لم يتغير منذ 27 عاما.

يتبع ** 2342