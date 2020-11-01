وزیر الصحة الایراني: نامل أن تکون لدینا أنباء سارة عن لقاح کورونا قریبا

واشار نمكي في حوار مع التلفزيون مساء الاحد الى ان إيران تعمل لبعض الاسباب بعيدا عن الاضواء لتوفير لقاح كورونا، وقال: هناك في الوقت الحاضر من بين 12 فريقًا ناشطًا في هذا المجال، 3 إلى 4 فرق تحقق تقدما متميزا وآمل أن تكون لدينا أنباء سارة في هذا المجال قريبًا.

واشار وزير الصحة الى عقد اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا بحضور قائد الثورة الاسلامية قبل فترة وقال انه تم مؤخرا تقديم تقارير إلى قائد الثورة الاسلامية حيث اعرب سماحته عن قلقه الشديد من حجم الاصابات بكورونا والوفيات جراء ذلك واطلع على التفاصيل المختلفة للوباء وعقد اجتماعا مع اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف: انه لحسن الحظ يشهد البلاد الان تبلور حركة كبيرة فيما يتعلق بالتزام الإجراءات والمبادئ الصحية، وفي هذا الخضم حظينا بدعم واسع من قائد الثورة الاسلامية.

واشار الى الجهود التي بذلت في الاشهر الاولى من تفشي فيروس كورونا واوضح بانه في المرحلة الاولى للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا تم تقييم الحالة المبدئية لـ 78 مليون شخص وفي المرحلة الثانية لـ 43 مليون شخص في البلاد مما ساعد كثيرا في التخفيف من الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية والصحية واضاف: كما قمنا بتدشين 1200 مركز طبي متنقل في البلاد واوصلنا عدد اختبارات كورونا من 1200 الى 25 الفا يوميا.

ونوه الى ان عدد المختبرات الذي كان 2 فقط في البداية تم رفعه الى 160 في كل انحاء البلاد ما ادى في حينه الى خفض الوفيات الناجمة عن الاصابة بالمرض الى اقل من 40 شخصا يوميا.

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