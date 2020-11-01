رئيس منظمة التعبئة يؤكد على التعاون مع وزارة الصحة في مكافحة كورونا

وقال العميد سليماني الاحد في حفل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة: انه وفي سياق تدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية فان منظمة التعبئة بصفتها تنظيما شعبيا ثوريا مستعدة لدعم الاجهزة التنفيذية في مواجهة التحديات وتلبية احتياجات البلاد والشعب الإيراني بصورة مناسبة ودقيقة.

واشار الى وجود تجارب قيمة للتعاون بين التعبئة الشعبية ووزارة الصحة في الماضي، واضاف: انه منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، نزلت منظمة التعبئة الى الساحة بإشراف وإدارة وزير الصحة ووفقًا للبروتوكولات الصحية والتعليمات والالتزام الدقيق بالاستراتيجيات ولعب دورًا جيدًا في هذا المجال.

وقال العميد سليماني: ان جميع طاقات التعبئة جاهزة لتوظيفها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وبإدارة وزارة الصحة والالتزام الدقيق بالبروتوكولات الصحية عبر التعاون الفاعل مع التركيز على الوقاية والتأكيد على كسر سلسلة فيروس كورونا.

واكد قائلا: ان معيار عملنا هو المسار الذي تحدده وزارة الصحة ونحن على استعداد لبدء هذا التعاون سريعا وان نشهد المزيد من النجاحات في ادارة كورونا في اطار خطة لمدة شهر في ظل توظيف جميع الطاقات المتاحة.

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