رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني يتوجه الی مسقط

طهران/1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، حميد زادبوم، عن نمو الصادرات غير النفطية إلى 17 وجهة مستهدفة ذات أولوية، وأشار الى ان قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية إلى هذه الدول في النصف الأول من العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس) تجاوزت 12 مليار دولار.