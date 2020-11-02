رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني يتوجه الی مسقط

وتفقد همتي والوفد المرافق له مبنى المركز الطبي للهلال الأحمر المقرر انشاءه في مسقط، وتباحث بهذا الشأن مع المسؤولين العمانيين والجهات ذات الصلة.
كما التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر مع نائبي وزير الصحة العماني سلطان البوسعيدي وفاطمة العجمي.
وتم في هذا الاجتماع البحث في مجالات التعاون بين البلدين والقدرات الموجودة، في ظل تفشي كورونا.
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https://www.irna.ir/news/84096119/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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