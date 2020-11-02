٠٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:١٧ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84096163
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رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني يتوجه الی مسقط

رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني يتوجه الی مسقط

طهران/2تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا- توجه رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني"كريم همتي"إلى سلطنة عمان لمتابعة عملية بناء مستشفى تابع للجمعية في مسقط.

وتفقد همتي والوفد المرافق له مبنى المركز الطبي للهلال الأحمر المقرر انشاءه في مسقط، وتباحث بهذا الشأن مع المسؤولين العمانيين والجهات ذات الصلة.

كما التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر مع نائبي وزير الصحة العماني سلطان البوسعيدي وفاطمة العجمي.

وتم في هذا الاجتماع البحث في مجالات التعاون بين البلدين والقدرات الموجودة، في ظل تفشي كورونا.

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https://www.irna.ir/news/84096119/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

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