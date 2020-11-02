انطلاق مناورة القوة الجوية للجيش الايراني

وقال المتحدث بالاسم مناورة "فدائيي الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني العمید الثانی فرهاد کودرزی : ان العشرات من مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والارضاع الجوي والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيّرة، ستشارك لفترة يومين في المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات.

واضاف: ستشارك في هذه المناورات؛ طائرات قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "سوخوي 24" و"اف 4" و"اف 5" و"اف 7" "اف 14" و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات ارضاع جوي "بوينغ 707" و"بوينغ 747" وطائرات نقل واسناد "سي 130" بمعية مختلف انواع الطائرات المسيرة مزودة بصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيد المدى ومشوشة للرادار، والتي توجهت الى قاعدة "الشهيد بابائي" في اصفهان قبل عدة ايام.

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