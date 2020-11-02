فنان كاريكاتور ايراني يفوز بجائزتين دوليتين في تركيا وقبرص

وخلال منافسات مهرجان تركيا الدولي للكاريكاتور تحت عنوان جائحة كورونا فاز اثر الفنان الايراني علي راسترو بجائزة المهرجان .
كما استطاع الطالب الايراني علي راسترو من مواليد 1998 في مدينة ياسوج والذي يدرس في جامعة يزد قسم الفنون والعمارة استطاع الفوز بجائزة افضل فنان في مهرجان زيتون قبرص الدولي لرسوم الكاريكاتور 2020.
ومن ابرز مشاركات رسام الكاريكاتور الايراني (راسترو)، يشار الى فوزه بجائزة مهرجان المجر الدولي والفوز بجائزة مهرجان بلغاريا الدولي 2019 ومشاركته وحصوله على جوائز من مهرجانات البرزيل والمانيا وتركيا .
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