فنان كاريكاتور ايراني يفوز بجائزتين دوليتين في تركيا وقبرص

بغداد/02تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، العاصمة العراقية بغداد يوم السبت على رأس وفد وزارى رفيع المستوى وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة واجرء لقاءات مع المسؤولين العراقيين؛ ان زيارة مسؤول مصري على هذا المستوى بعد 17 عاما والعدد الكبير من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين يستدعي التساؤل حول ما تسعى اليه القاهرة أساسًا من تعزيز علاقاتها مع بغداد.