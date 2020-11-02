٠٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84096396
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ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

طهران/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) عن ضبط طن واحد و 229 كيلوغراما من المخدرات خلال اشتباك مسلح بين قوات الشرطة وعصابتين لتهريب المخدرات.

وقال العميد احمد طاهري اليوم الاثنين ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في إيرانشهر وميرجاوه  تمكنوا بالدعم الاستخباراتي من قبل شرطة مكافحة المخدرات من تحديد هوية عناصر عصابة مسلحة لتهريب المخدرات من خلال رصد تحركاتها.

ونفذت قوات الشرطة عمليات ضد عصابة كانت تنوي نقل شحنة من المخدرات الى وسط البلاد.
واكد قائد شرطة سيستان وبلوشستان إن المهربين  الذين وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الشرطة لاذوا بالفرار  وتركوا سياراتهم بعد إطلاق النار على قوات الشرطة.

واوضح انه تم  ضبط 300 كلغ من المخدرات من المهربين خلال عمليات تفتيش السيارة المحتجزةو تم القبض على الاثنين من المهربين خلال هذه العمليات.

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