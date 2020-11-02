البرلمان الايراني يصادق على قرار لزيادة تخزين اليورانيوم المخصب الى 120 كغم سنويا

وافق البرلمان الايراني خلال جلسته اليوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالاتفاق النووي وذلك بمجموع 196 صوتا موافقا مقابل 4 معارضين لالزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنويا.

كما أن القرار يلزم منظمة الطاقة الذرية الايرانية على تشغيل أجهزة الطرد المركزي من جيل IR-2M في الجزء تحت الأرضي من منشأة نطنز.

وعلى منظمة الطاقة الذرية الايرانية تشغيل ألف جهاز طرد مركزي من جيل IR-6 حتى نهاية العام الهجري الشمسي الحالي الذي ينتهي في20 شباط/ مارس 2021 في منشأة فوردو النووية

واعادة بناء قلب مفاعل أراك كما كان عليه قبل الاتفاق النووي.