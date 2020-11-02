مباحثات حول سوريا بين مساعد الخارجية الايرانية وممثل الامين العام للامم المتحدة

وافادت ارنا اليوم الاثنين عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان بدرسون اجتمع اليوم مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" وبحث معه احدث المستجدات في سوريا.

وخلال اللقاء شرح الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة " غير بدرسون" نتائج مفاوضاته الاخيرة المتعلقة بسوريا في عدد من الدول العالم .

وبحث الجانبان بشأن القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم للجنة صياغة الدستور السوري معربين عن املهما ان ينعقد الاجتماع الرابع بهذا الشأن في القريب العاجل .

وكان مؤتمر اللاجئين والمشردين السوريين الذي من المقرر عقده الشهر القادم من المواضيع الاخرى التي تم بحثها بين بدرسون وخاجي .

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