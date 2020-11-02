٠٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٤٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84096777
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مباحثات حول سوريا بين مساعد الخارجية الايرانية وممثل الامين العام للامم المتحدة

مباحثات حول سوريا بين مساعد الخارجية الايرانية وممثل الامين العام للامم المتحدة

طهران / 2 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة "غير بدرسون" احدث المستجدات في الشأن السوري.

وافادت ارنا اليوم الاثنين عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان بدرسون اجتمع اليوم مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" وبحث معه احدث المستجدات في سوريا.
وخلال اللقاء شرح الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة " غير بدرسون" نتائج مفاوضاته الاخيرة المتعلقة بسوريا في عدد من الدول العالم .

وبحث الجانبان بشأن القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم للجنة صياغة الدستور السوري معربين عن املهما ان ينعقد الاجتماع الرابع بهذا الشأن في القريب العاجل .

وكان مؤتمر  اللاجئين والمشردين السوريين الذي من المقرر عقده الشهر القادم من المواضيع الاخرى التي تم بحثها بين بدرسون وخاجي .

انتهى**م م**

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