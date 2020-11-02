الاختبارات الانسانية على لقاح كورونا الايراني ستبدا خلال الاسابيع القادمة

وخلال تصريحه المتلفز اليوم الاثنين حول اخر المستجدات بشان انتاج لقاح كورونا في ايران، اضاف نمكي : ان العالم اجمع يواجه حاليا مجهولات كثيرة بشان انتاج اللقاح ومنها الشبهات المتعلقة بالتغيرات في التركيبة الجينية لفيروس كوفيد 19 (كورونا).

واضاف، ان ايران تمكنت في سياق مواكبة النشاطات العالمية المتعلقة بانتاج لقاح كورونا، وفي ضوء تجارب مؤسستي "باستور" و"رازي" الشهيرتين في انتاج اللقاحات الطبية وايضا طاقات الشركات المعرفية وجامعات العلوم الطبية وغيرها من المؤسسات المعنية في البلاد، تمكنت ايران من تحقيق انجازات عظمى في هذا الخصوص.

ونوّه وزير الصحة بتشكيل "لجنة وطنية لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا" في ايران؛ مبينا ان هذه اللجنة ستُطلع الشعب على نتائج الابحاث والدراسات التي انجزتها لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع