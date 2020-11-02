روحاني يهنئ قادة الدول الاسلامية بالمولد النبوي الشريف

واكد الرئيس روحاني بالمناسبة، ان "سيرة الرسول الاعظم (ص) هي نبراس يضيء مسار البشرية وسط الظلام الحالك؛ وصولا الى السعادة والافاق الانسانية والمعنوية السامية".

واضاف : ان اتباع نهج النبي الاعظم (ص)، سبيل نجاة الناس من انواع المعضلات والخلافات والصعاب الراهنة في العالم.

وشدد رئيس الجمهورية : ان نبي الاسلام الاعظم (ص)، هو اسوة الخلق الحسنة ورحمة للعالمين؛ واصفا الاساءة الى هذه الشخصية السامية، بانها "اساءة بحق جميع القيم والسلوك الجيدة والحرية؛ وان توفير الحماية للمسيئين يعدّ دعما للرذيلة والشر والانتهاكات وحماية لنهج التطرف".

روحاني، تطلع في رسائل التهنئة التي خاطب فيها قادة الدول الاسلامية، الى نجاح الجهود لمكافحة فيروس كورونا واجتثاث هذا المرض وتعافي المصابين في انحاء العالم.

كما اعرب عن يقينه، بانه "يمكن من خلال التكاتف مع بعضنا الاخر تجاوز الايام العصيبة التي عمت العالم اليوم اثر تفشي هذا الفيروس الفتاك قريبا، وان تعم السلامة ورقي الحياة البشرية جمعاء ولاسيما شعوب العالم الاسلامي، من جديد".

انتهى ** ح ع