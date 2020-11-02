مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ34 يختتم أعماله

ومن المقرر أن يلقي رئيس القضاء الإيراني، آية الله السيد إبراهيم رئيسي، كلمة في الحفل الختامي للمؤتمر الافتراضي للوحدة الإسلامية، وأن يقدم الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حجة الإسلام حميد شهرياري، تقريرا عن المؤتمر.

كما يتلو الممثل الخاص وعضو حركة أمل، خليل حمدان، رسالة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الى المؤتمر.

ويشتمل حفل الختام كذلك على بث كلمة مسجلة لرئيس جمعية علماء العراق، خالد الملا، ومولوي حبيب الله حسام، رئيس مجلس الاخوة الاسلامية في افغانستان.

وبدأ أعماله المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للوحدة الإسلامية عبر الفيديو كونفرانس يوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر)، المصادف 12 ربيع الأول، بمشاركة أكثر من 167 شخصية بارزة من العالم الإسلامي من 47 دولة، بالإضافة إلى 120 متحدثا محليا حول محاور المؤتمر.

وسلط الضوء على مناقشة سبل تعزيز التعاون الإسلامي في مواجهة الكوارث والبلايا بالتأكيد على مواجهة جائحة كورونا.

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