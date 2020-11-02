الاتحاد العالمي يشيد بـ"سعيد معروف".. العقل المدبر للكرة الطائرة الإيرانية

ووصف الاتحاد العالمي للكرة الطائرة، لاعب التمرير الإيراني سعيد معروف بأنه "العقل المدبر" للمنتخب الإيراني للكرة الطائرة منذ عقد من الزمن وساعد هذا اللاعب على أن تكون بلاده بين الدول المتفوقة في الكرة الطائرة بالعالم.

ويبلغ معروف من العمر حالياً 35 عاماً.

وحصل مع المنتخب الإيراني، على المركز الثاني في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2003 ، والبطولة الآسيوية تحت 20 عاما 2004، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 19 عاما 2004.

وانضم نجم المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة إلى زينت كازان الروسي لأول مرة عام 2015 لمدة نصف موسم، ليفوز بالدوري الروسي الممتاز مع هذا الفريق ويتقلد ميدالية دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.

وعاد معروف بعد ذلك إلى إيران ومكث في البلاد لمدة ثلاث سنوات وانضم بعدها إلى الفريق الإيطالي "إيما فيلاس سيينا". وكان هذا هو الموسم الوحيد الذي لعب سيينا فيه في الدوري الإيطالي الممتاز.

وبعد سقوط سيينا في موسم 2018-2019، إلى الدرجة الثانية، التحق معروف بفريق "بايك موتور" الصيني في بكين.

انتهى**أ م د