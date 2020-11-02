جدول اعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام يتضمن دراسة انشاء 8 مناطق حرة جديدة

وقال هاشم بيكي في تصريح له اليوم الاثنين خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة ايلام وامام الجمعة في مدينة ايلام الله نور كريمي تبار: ان اهم مسؤولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام وفق الدستور هي حل الخلافات بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور.

واضاف: انه في هذا الاطار هنالك لائحة انشاء 8 مناطق تجارية صناعية حرة وانشاء 13 منطقة اقتصادية خاصة وتعديل نطاق منطقتين تجاريتين صناعتين حرتين، تحولت الى لائحة خلاف بعد عدة مرات من التداول بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور، لتتم احالتها تاليا بقرار من رئيس المجلس الى مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل اكثر من 5 اشهر.

وتابع قائلا: ان انشاء منطقة مهران الحرة تعد احدى الحالات الواردة في اللائحة المذكورة حيث بدات عملية متابعها الجدية قبل 7 اعوام وتخطت مسيرة معقدة.

واوضح بان كل منطقة تتم دراستها على حدة وبالتالي تجري المصادقة في النهاية على انشاء اي منها ان كانت تتضمن مصلحة وطنية ومناطقية.

واشار الى عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي وخبراء المحافظة ونواب المحافظة في المجلس وقال: اننا نزور المحافظة بمعية خبراء الوحدات المعنية في المجمع بهدف التعرف على الطاقات الاقتصادية للمحافظة ومدينة مهران والبنى التحتية للمنطقة الحرة.

من جانبه قال ممثل الولي الفقيه في محافظة ايلام ان حدود مهران تعد الحدود الاكثر امنا في المنطقة وان انشاء منطقة حرة فيها يخدم المصالح الوطنية.

واضاف: ان المصادقة على مشروع انشاء منطقة مهران الحرة من شانها ان تترك تاثيرات ايجابية على مسيرة التنمية في المحافظة.

وتابع قائلا: ان للمواطنين في محافظة ايلام مشتركات ثقافية واجتماعية مع العراق خاصة المحافظات المجاورة وان هذا الامر من شانه تسهيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

يذكر ان لمحافظة ايلام غرب ايران حدودا مشتركة مع العراق لمسافة 430 كم وتعبر منها مئات الشاحنات المحملة بسلع الصادرات الى العراق يوميا ويعد منفذ مهران فيها المنفذ الحدودي الاهم بين المنافذ الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع العراق.

انتهى ** 2342