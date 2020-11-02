واعظي: مسؤولية الجميع التعريف بالرسول الاكرم (ص) للعالم

وفي مدونة له على "اينستغرام" اليوم الاثنين، هنأ واعظي "المسلمين خاصة مواطنينا الاعزاء لمناسبة ميلاد نبي الرحمة (ص)" واضاف: ان النبي محمد (ص) ليس نبي المسلمين في العالم فقط بل هو الانموذج المثالي للانسانية على مر التاريخ.

وتابع واعظي: ان التعريف بالنبي محمد (ص) للعالم مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا.

وقال: انني اهنئ مواطنينا الاعزاء ايضا لمناسبة ذكرى ميلاد الامام السادس للمسلمين الشيعة الامام جعفر الصادق (ع).

وختم واعظي مدونته معربا عن امله باتخاذ خطى راسخة في مسار بناء المجتمع الاسلامي المثالي من خلال الاقتداء بسيرة النبي الاكرم (ص) والائمة الطاهرين (ع) والسير على نهجهم.

انتهى ** 2342