٠٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84097460
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واعظي: مسؤولية الجميع التعريف بالرسول الاكرم (ص) للعالم

واعظي: مسؤولية الجميع التعريف بالرسول الاكرم (ص) للعالم

طهران / 2 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- هنأ مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معتبرا ان مسؤولية الجميع التعريف بخاتم الانبياء محمد (ص) للعالم.

وفي مدونة له على "اينستغرام" اليوم الاثنين، هنأ واعظي "المسلمين خاصة مواطنينا الاعزاء لمناسبة ميلاد نبي الرحمة (ص)" واضاف: ان النبي محمد (ص) ليس نبي المسلمين في العالم فقط بل هو الانموذج المثالي للانسانية على مر التاريخ.

وتابع واعظي: ان التعريف بالنبي محمد (ص) للعالم مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا.

وقال: انني اهنئ مواطنينا الاعزاء ايضا لمناسبة ذكرى ميلاد الامام السادس للمسلمين الشيعة الامام جعفر الصادق (ع).

وختم واعظي مدونته معربا عن امله باتخاذ خطى راسخة في مسار بناء المجتمع الاسلامي المثالي من خلال الاقتداء بسيرة النبي الاكرم (ص) والائمة الطاهرين (ع) والسير على نهجهم.

انتهى ** 2342

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