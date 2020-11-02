ايران وروسيا تؤكدان على عقد ملتقيات اقتصادية وتجارية

وفي اجتماع عقد عبر الاجواء الافتراضية، الاثنين، اعتبر انصاري وبانكين عقد ملتقيات تجارية واقتصادية بين البلدين فرصة مناسبة للحفاظ على الاتصالات والعلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا في ظروف تفشي فيروس كورونا وازمة الاتصالات العالمية والركود الاقتصادي الناجم عن ذلك، وهو الامر حظي بترحيب وتاكيد الجانبين.

وتبادل مساعد وزير الخارجية الايرانية في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية ونظيره الروسي وجهات النظر بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي وتقييم أداء الاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي للسنة الماضية وتنمية هذا التعاون وكذلك التعاون بين البلدين في المنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأكدا ضرورة بذل الجهود المضاعفة في هذا المجال نظرا لظروف أزمة كوفيد-19.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما باستمرار المشاورات بين طهران وموسكو في مجال الاسواق الدولية للنفط والغاز وممرات الشحن والنقل والترانزيت، ورحبا بعقد ملتقيات اقتصادية وتجارية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك باعتبارها فرصة مناسبة للحفاظ على الاتصالات والتواصل الاقتصادي الثنائي.

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