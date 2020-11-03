مسؤول: 1500 وحدة صناعية وانتاجية تعود الى عجلة الانتاج في البلاد في غضون اشهر

وقال مصاحب في تصريح ادلى به الاثنين لمراسل وكالة "ارنا" على هامش تفقده المدينة الصناعية رقم 4 في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان احد البرامج الرئيسية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة هو تفعيل الوحدات المتوقفة عن العمل وبما ان منظمة الصناعات الصغيرة تمتلك خبرة جيدة في هذا المجال فقد احيلت لها مهمة تنفيذ هذا البرنامج.

واضاف: ان 1500 وحدة صناعية وانتاجية متوقفة عن العمل في البلاد ستعود الى عجلة الانتاج خلال العام الحالي (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021).

واوضح بان عودة هذه الوحدات الانتاجية والصناعية الى عجلة الانتاج ستوفر 27 الف فرصة عمل.

ولفت مصاحب الى انه تم منذ بداية العام (الايراني) الجاري لغاية الان تنشيط اكثر من 800 وحدة انتاجية متوقفة عن العمل وقال: ان عودة هذه الوحدات الانتاجية الى عجلة الانتاج في البلاد وفر 14 الفا و 500 فرصة عمل.

وصرح بان صادرات الصناعات الصغيرة في البلاد منذ بداية العام الجاري لغاية الان تساوت مع ما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي رغم تفشي فيروس كورونا ووجود مشاكل اخرى.

انتهى ** 2342