اللواء موسوي: جميع المهمات التدريبية للقوات الجوية يكتمل بنجاح

وقال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي ، بعد انتهاء المرحلة الرئيسية من مناورة فدائي حريم الولاية للقوات الجوية في منطقة انارك ان هذه المناورة جرت للمرة الثالثة حيث شاركت القوات الجوية للجيش فيها خلال العام الحالي بعد مشاركة السلاح الجوي للجيش في مناورة ذوالفقار 99 المشتركة مع الدفاع الجوي لكن القوة الجوية أجرت اليوم مناورتها الخاصة التي استمرت لمدة 5 أيام وجرت اليوم مرحلتها الرئيسية وكل مهامها بنجاح تام .

وأكد "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها الجيش وخاصة سلاح الجو قام بإجراء مناورات مختلفة واكدت استعدادها للدفاع عن الاهداف المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن الشعب الإيراني والوقوف امام أي تهديد بقوة".

وشدد القائد العام للجيش على أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد في العالم وقال: "اليوم ليس لبلدنا ولكن للعالم كله فإن أكبر تهديد للدول وأكبر تهديد للحرية والحقوق الإنساني هو النظام الأمريكي المتغطرس و يجب القول إننا جاهزون لأي تهديد على أي مستوى ، وإذا أراد القادة الأمريكيون أن يخطئوا في الحسابات ، فسيتم التصدي لهم بكل قوة.

واضاف ان القنابل والصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة المشاركة في المناورة كلها محلية الصنع، وشارك طيارونا المدربون في المناورة بكل قوة .

وانطلقت المرحلة التاسعة لمناورات " فدائيي الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني تحت شعار "يا صادق آل محمد (ص) عليه السلام" في محافظة اصفهان (وسط) امس الاثنين.

وقال المتحدث بالاسم مناورة "فدائيي الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني العمید الثانی فرهاد کودرزی : ان العشرات من مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيّرة، ستشارك لفترة يومين في المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات.

واضاف: ستشارك في هذه المناورات؛ طائرات قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "سوخوي 24" و"اف 4" و"اف 5" و"اف 7" و"اف 14" و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات ارضاع جوي "بوينغ 707" و"بوينغ 747" وطائرات نقل واسناد "سي 130" بمعية مختلف انواع الطائرات المسيرة مزودة بصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيد المدى ومشوشة للرادار، والتي توجهت الى قاعدة "الشهيد بابائي" في اصفهان قبل عدة ايام.

انتهى** 1453