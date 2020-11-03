٠٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84097808
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وفاة 422 شخصا بفيروس كورونا في إيران

وفاة 422 شخصا بفيروس كورونا في إيران

طهران/ 3 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 422 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى36 الفا و160 شخصا، في وقت صنفت فيه 27 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8932حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 637 الفا و 712 حالة لغاية الان بينهم 5378 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 495 الفا و473 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان5 ملايين و36 الفا و 633 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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