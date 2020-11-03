نائب وزير الدفاع الايراني يلتقي مستشار الامن الوطني العراقي

وذكرت المستشارية في بيان ان الأعرجي التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زاده، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين العراق والجارة إيران، في المجالات كافة.

و أكد الأعرجي:" أن العلاقات العراقية الإيرانية علاقات طيبة وراسخة ، وأن سياسة الحكومة العراقية هي تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم البلدين والمنطقة، مبينا أن التعاون مع ايران سيعزز استقرار وأمن المنطقة".



من جانبه، اكد العميد تقي زادة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف مع العراق في مجال إعادة الإعمار، مثلما وقفت معه في حربه مع داعش الإرهابي.



كما أكد أن لدى بلاده قدرات في الصناعات الدفاعية، وأنهم على استعداد لتقديم هذه القدرات للجيش العراقي والقوات الأمنية، مبينا أن إيران قد حوّلت هذه القدرات الدفاعية الى صناعات مدنية، كصناعة السيارات والطائرات والبتروكمياويات، ومن الممكن دعم العراق في هذا المجال.

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