رئيس الاركان الايرانية: فلينتظر المستكبرون انتقاما بمستوى الشهيدين سليماني والمهندس

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء باقري اليوم الثلاثاء في ندوة عقدت بعنوان "تحديات الغرب الثقافية والاقتصادية والسياسية في مواجهة كورونا" في اطار المؤتمر الـ 34 للوحدة الإسلامية وقال: إن ذروة الوحشية الأميركية تتجلى في أنها تفرض على إيران أشد العقوبات الاقتصادية في ظل هذه الظروف الخاصة بجائحة کورونا، بحيث يواجه إمداد المرضى بالأدوية مشكلة أساسية.

واضاف: ان الاعداء خططوا لتدمير الامة الاسلامية على اساس بث التفرقة وان عرض صورة عنيفة عن الامة الاسلامية يشكل جانبا صغيرا من مشروع التخويف من الاسلام (اسلاموفوبيا).

وقال: ان الأمة الإسلامية اليوم تمر بلحظات خطيرة في عصرنا الحاضر، واليوم فان كل التكفير والكفر يواجهان الإسلام المحمدي وهم لا يتوانون عن القيام بأي عمل.

وأضاف اللواء باقري: ان وقاحة بعض قادة الدول الإسلامية بلغت درجة بحيث انهم تشبثوا بحبل أميركا الشريرة ووجهوا الطعنة من الظهر للامة الاسلامية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: ان هؤلاء الحكام أتكاوا على قدرة بالية هي الان في طريق افولها وتشعر بالهلع من جبهة المقاومة.

واعتبر عملية الاغتيال الوحشية للشهيد سليماني وأبومهدي المهندس تحت جنح الظلام وعلى يد النظام الأميركي المجرم مباشرة مثالا واضحا آخرا على مواجهة الكفر كله للإسلام وتاکيد على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا النظام واضاف: ان الشهيد سليماني ورفاقه اثبتوا بان قدرة اميركا والكيان الصهيوني بالية وانهم غير قادرين على مواجهة المقاتلين في محور المقاومة.

يتبع ** 2342