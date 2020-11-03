خطيب زادة: ايران تقف الى جانب افغانستان في المكافحة الشاملة للارهاب والتطرف

وفي تغريدة له اليوم الثلاثاء في صفحته على "تويتر"، كتب خطيب زادة بشان الهجوم الارهابي على جامعة كابول: ان افكار الارهابيين الظلامية وحماتهم وايديهم الملوثة بدماء الابرياء، تستهدف مستقبل افغانستان وأرواح أبنائها الابرياء.

وأضاف: ايران تقف الى جانب شعب وحكومة افغانستان في هذه المكافحة الشاملة ضد الارهاب والتطرف.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، قد ادان في تصريح له يوم امس، العملية الارهابية التي استهدفت جامعة كابول.

وتبنى تنظيم داعش الارهابي، الهجوم الارهابي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

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