انعقاد اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا والهند حول قضية افغانستان

وافاد بيان للدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان المندوبين الخاصين للدول الثلاث اعربوا عن قلقهم ازاء نمو التطرف والارهاب، واعلنوا دعمهم لارساء السلام والاستقرار في افغانستان والتعاون الاقليمي لتحقيق ذلك.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها انه تم خلال المشاورات دراسة الاوضاع العسكرية-السياسية في افغانستان وافاق المصالحة الوطنية فيها.

وتم التاكيد خلال اللقاء على اهمية الاسراع في الوصول الى اتفاق حول القضايا المتعلقة بالبروتوكولات والمبادئ ومفاوضات الدوحة بين الاطراف الافغانية.

واعلن المشاركون في الاجتماع استعداد بلدانهم للمساعدة بالحل والتسوية السلمية للاوضاع في افغانستان لارساء نظام حكم مبني على السلام والاستقلالية والاكتفاء الذاتي بعيدا عن الارهاب والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات.

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