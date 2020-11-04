٠٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84098176
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محسن رضائي: الخطة التنموية السابعة هي الاهم في تاريخ الثورة الاسلامية

محسن رضائي: الخطة التنموية السابعة هي الاهم في تاريخ الثورة الاسلامية

قم / 4 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، الخطة التنموية الخمسية السابعة بانها الخطة التنموية الاهم في تاريخ الثورة الاسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء رضائي مع مدير الحوزات العلمية آية الله اعرافي في مدينة قم الثلاثاء، للبحث حول الخطة التنموية الخمسية السابعة في البلاد وجهوزية المجمع لسماع وجهات نظر وآراء الحوزة في مجال الثقافة والاقتصاد.

وخلال اللقاء قدم رضائي تقريرا حول انشطة وبرامج المجمع وقال: ان الخطة التنموية السابعة هي الخطة الاولى في الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) والتي من شانها ان تؤدي الى تحولات اخرى، لذا يمكن القول بانها الخطة الاهم في تاريخ الثورة الاسلامية.

واضاف: نحن على استعداد لسماع وجهات نظر الحوزة في مجالات الثقافة والاقتصاد لاننا نعتقد بان الحوزة وعلماء الدين يشكلان الركن الاساس للبلاد والمجتمع.

وقال رضائي: لقد دعونا جميع النخب واوضحنا لهم موضوع الخطة التنموية السابعة وطلبنا منهم ان يقدموا لنا برامجهم وافكارهم وفي هذا السياق فان الفرصة الافضل متوفرة الان لتقدم الحوزة وجهات نظرها وبرامجها في مختلف المجالات من ضمنها الثقافة والاقتصاد وان تحدد الدور الذي يمكن للحوزة ان تلعبه في اطار هذه التحولات بالبلاد.

انتهى ** 2342

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