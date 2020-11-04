الرئيس روحاني : لا يهمنا الفائز في الانتخابات الامريكية بل احترام امريكا لايران

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: اننا لا نود حاليا الخوض في موضوع الانتخابات الاخيرة في اميركا وهذا ما اعلنته جهات مختلفة.

واكد رئيس الجمهورية انه ليس من المهم لايران من يكون الرئيس القادم في اميركا بل المهم هو عودة اميركا للقانون والالتزامات الدولية اومتعددة الاطراف واحترام الشعب الايراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه.

نريد ان يحل الاحترام بدل الحظر

واكد بانه ليس من المهم لنا الحزب والفرد الفائز في الانتخابات الاميركية بل المهم هو الاسلوب والسياسة التي ستنتهجها الادارة الامريكية القادمة لافتا الى ان يجب على امريكا ان تعود الى القانون وجميع المعاهدات الدولية ومتعددة الاطراف واحترام الشعب الايراني. اننا نريد ان يحل الاحترام بدل الحظر.

وصرح رئيس الجمهورية بالقول: اننا قمنا بالتخطيط على افتراض عدم عودة اميركا للاخلاق والطريق الصائب، فان اخذ الاميركيون العبرة وادركوا بان الضغوطات التي مارسوها خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة لم يكتب لها النجاح وانه عليهم انتهاج سبيل اخر فبها، وفي غير هذه الحالة فان قراراتنا تعتمد على اساس كيفية ادارة البلاد في الظروف الصعبة.

واضاف: لو تخلت اميركا عن الحظر وانتهجت سبيل التكريم والاحترام للشعب الايراني بدلا عن ذلك وتخلت عن التهديد وسعت لتنفيذ الالتزامات بدلا عن نقض العهود وخرق القوانين فحينها ستكون الظروف مختلفة.

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