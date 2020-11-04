ازاحة الستار عن منظومة آلية وذكية لإطلاق متوالي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي للحرس الثوري انه تمت اليوم الاربعاء وبحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي مراسم ازاحة الستار عن منظومة آلية وذكية لإطلاق متوالي لصواريخ الباليستية بعيدة المدى ( رشقات صواريخ) للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري .

وخلال مراسم ازاحة الستار قال اللواء سلامي، ان الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، ومن جهة أخرى، يواجه أعداؤنا انحدارا في القوة وانحسارها ويتسارع هذا التراجع يوما بعد يوم، لكن تهديدات العدو لا زالت قائمة.

واعتبر اللواء سلامي ان القدرة الصاروخية الموثوقة ضمانة لاستمرارية قوة ردع النظام، قائلا، نشهد يومياً تألقاً جديدا في هذا المجال، واليوم نشهد ظاهرة جديدة وإنجازا جديدا تحت مسمى قدرة الإطلاق المتزامن أو المتتالي للصواريخ بفترات زمنية مدروسة ، ومثل هذا النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملياتية والتكتيكية.

وأكد اللواء سلامي أن قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الاعداء على التراجع، قائلا: ان هذه القوة أظهرت فعاليتها وتأثيرها في مختلف الساحات بما في ذلك محاربة داعش ومحاربة اعداء الثورة في غرب البلاد وصرف العدو عن تهديد النظام والشعب الإيراني.

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