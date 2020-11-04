عراقجي : الإرهاب التكفيري أراق الدماء وأثار الفوضى في ارجاء المنطقة

واضاف "عراقجي" عبر تغريدة له بموقع تويتر اليوم الاربعاء : انه على خلفية الهجوم الوحشي الذي طال جامعة كابول واسفر عن استشهاد ما يزيد عن 20 طالبا بريئا، انني اعرب اليوم عن تعاطفي ومواساتي عبر توقيع سجلّ التعازي بالسفارة الافغانية (في طهران).

وشدد، على "ان الارهاب التكفيري قد ارتكب المجازر واراق الدماء واثار الفوضى في ارجاء المنطقة بل ابعد منها".

كما ادرج مساعد وزير الخارجية الايراني في تغريدته، هاشتاغ : "#جان_پدر _کجاستی" (مهجة قلب بابا اين انت؟).

واقتحم 3 مهاجمين مسلحين يوم الاثنين الماضي، جامعة كابول، حيث قاموا بعد تفجير قنبلة فيها، باطلاق النار على عدد من طلاب الجامعة؛ في حادث ارهابي اسفر عن مقتل 22 طالبا واصابة ما يزيد عن 40 اخرين.

انتهى ** ح ع