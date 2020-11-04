جمهورية اذربيجان تثني على تصريحات قائد الثورة حول النزاع في كاراباخ

وجاء بيان الخارجية الاذربيجانية بالشكل التالي :

"اننا نعرب عن فائق تقديرنا لتصرحات سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العضمى السيد علي الخامنئي"، حول الصراع القائم بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان وتاكيد سماحته على حماية وحدة الاراضي في جمهورية اذربيجان.

ان القائد المعظم وعبر تصريحه بضرورة الافراج عن كافة الاراضي المحتلة من قبل ارمينيا وعودتها الى جمهورية اذربيجان، فقد جدّد التاكيد على دعم جمهورية ايران الاسلامية الحاسم والقائم على القانون الدولي، لجمهورية اذربيجان".

وتابع البيان : نحن نثمن كثيرا جهود الحكومة الايرانية القائمة على اسس الصداقة لحل النزاع بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، كما زيارة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية، مساعد وزير الخارجية الايراني "السيد عباس عراقجي" والمبادرة من اجل تسوية عاجلة لهذا النزاع.

وتابعت الخارجية الاذربيجانية في بيانها : نحن على يقين بإن العلاقات الثنائية التي تنبع من الجذور التاريخية بين البلدين، ستواصل مسارها نحو تعزيز السلام والرخاء في المنطقة.

انتهى ** ح ع