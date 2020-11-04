قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيض عقوبة عدد من المدانين

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاربعاء، ان سماحته وافق على اقتراح حجة الاسلام رئيسي بمناسلة ذكرى مولد النبي الاكرم محمد المصطفى (صلى الله عليه واله وسلم) والامام الصادق (عليه السلام) بشان عفو اوتخفيض عقوبات 3 الاف و780 شخصا ممن ادينوا بناء على احكام المحاكم العامة والثورة الاسلامية والمؤسسات القضائية لدى القوات المسلحة والتعزيرات الحكومية.

واشار رئيس القضاء في رسالته بالمناسبة الى قائد الثورة الاسلامية، ان 3 الاف و780 مدانا حازوا على المتطلبات اللازمة، بناء على قرار لجنة العفو المركزية؛ وقد وافق سماحته على هذا الاقتراح بناء على البند 11 من المادة 110 لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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