٠٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84099423
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قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار:

ميناء جابهار يحظى بطاقات خاصة في المجال الاقتصادي

ميناء جابهار يحظى بطاقات خاصة في المجال الاقتصادي

جابهار / 5 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد سعيد محمد بان ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران يحظى بطاقات خاصة في المجال الاقتصادي.

وقال العميد محمد في تصريح للصحفيين في ميناء جابهار الاربعاء: ان ميناء جابهار في ضوء موقعه الاستراتيجي يمتلك طاقات خاصة في المجال الاقتصادي وبامكانه ان يحظى بمكانة ومرتبة عالية في قطاع التجارة والنقل.

واضاف: ان العدو يسعى على الدوام لحذف بلادنا من موقعها الاستراتيجي في مسارات الترانزيت الا انه لن يصل الى اهدافه ابدا.

وقال: ان هنالك مشاريع بنيوية كبرى يقوم المقر بتنفيذها في الوقت الحاضر يمكنها ان تؤدي دورا مهما وتنمويا.

واشار الى انه وبعد اكمال خط سكك الحديد "جابهار-زاهدان" ومشروع تطوير ميناء "الشهيد بهشتي" وانشاء الطرق، سنشهد ازدهار التنمية في هذه المنطقة.

وتابع قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار: ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد على تنمية سواحل مكران (جنوب شرق البلاد على بحر عمان) ولابد من اعداد البنية التحتية لها على وجه السرعة.

انتهى ** 2342

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