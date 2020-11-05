ميناء جابهار يحظى بطاقات خاصة في المجال الاقتصادي

وقال العميد محمد في تصريح للصحفيين في ميناء جابهار الاربعاء: ان ميناء جابهار في ضوء موقعه الاستراتيجي يمتلك طاقات خاصة في المجال الاقتصادي وبامكانه ان يحظى بمكانة ومرتبة عالية في قطاع التجارة والنقل.

واضاف: ان العدو يسعى على الدوام لحذف بلادنا من موقعها الاستراتيجي في مسارات الترانزيت الا انه لن يصل الى اهدافه ابدا.

وقال: ان هنالك مشاريع بنيوية كبرى يقوم المقر بتنفيذها في الوقت الحاضر يمكنها ان تؤدي دورا مهما وتنمويا.

واشار الى انه وبعد اكمال خط سكك الحديد "جابهار-زاهدان" ومشروع تطوير ميناء "الشهيد بهشتي" وانشاء الطرق، سنشهد ازدهار التنمية في هذه المنطقة.

وتابع قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار: ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد على تنمية سواحل مكران (جنوب شرق البلاد على بحر عمان) ولابد من اعداد البنية التحتية لها على وجه السرعة.

انتهى ** 2342