مساعد وزير الطرق: ضم مرفأ "الشهيد بهشتي" لمنطقة جابهار الحرة انجاز كبير

وقال راستاد في تصريح له الاربعاء خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران: ان ضم مرفأ "الشهيد بهشتي" الى منطقة جابهار الحرة يعد انجازا كبيرا ويمكن الاستفادة من مزايا ذلك لتنمية واعمار شرق البلاد.

واشار الى الانشطة الجيدة الجارية تنفيذها رغم تفشي فيروس كورونا وقال: اننا نشهد في ميناء جابهار نمو الانشطة بنسبة 100 بالمائة كما ازدادت في مجال الترانزيت بنسبة 180 بالمائة وشهدت صادرات المنتوجات غير النفطية نموا بنسبة 38 بالمائة.

ولفت الى تسيير 3 خطوط بحرية بين ميناء جابهار والهند واضاف: ان ميناء جابهار يعد احدى نقاط دخول السلع الاساسية الى البلاد حيث تمكنا من خلاله زيادة حصة الترانزيت.

واوضح بانه تزامنا مع تنمية وتطوير الملاحة البحرية ينبغي تعزيز الطاقات الداعمة لها من حيث سكك الحديد والطرق والمطارات لتنفيذ هذا المشروع بافضل صورة ممكنة.

وصرح بان القطاع الخاص شرع بتنفيذ مشاريع في هذه الظروف الصعبة باعتمادات بلغت 9 تريليونات و 140 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي المدعوم).

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية ان طاقة ميناء جابهار تبلغ الان 11 مليون طن وينبغي اعداد المستلزمات البنيوية الاخرى لنقل السلع منه الى مختلف انحاء البلاد.

انتهى ** 2342