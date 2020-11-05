مسؤول: تصدير السلع عبر حدود سومار الى العراق بواسطة 150 شاحنة يوميا

وقال محموديان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس: انه يتم يوميا تصدير سلع الى العراق عبر سوق سومار الحدودية بواسطة 150 شاحنة يوميا كمعدل وان الانشطة جارية في هذه الحدود مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

واوضح بان الانشطة في هذه السوق الحدودية جارية على مدى ايام الاسبوع مع التزام التوصيات الصحية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح المندوب الاعلى للحكومة في كيلان غرب بان صادرات السلع من سوق سومار الحدودية كانت قد توقفت اثر قرار من الجانب العراقي بدءا من 8 اذار/مارس الا ان الانشطة التجارية استؤنفت في 27 تموز ومازالت جارية لغاية الان.

واكد بان سوق سومار الحدودية يمكنها ان تؤدي دورا مهما في اقتصاد محافظتي كرمانشاه الايرانية وديالى العراقية وقال انه تم خلال العام الاخير تصدير اكثر من 100 نوع من مختلف انواع السلع عبر هذه الحدود الى العراق.

يذكر ان حدود سومار تقع على بعد 67 كم من كيلان غرب و 90 كم من مدينة قصرشيرين وفي الجانب العراقي تعد مدينة مندلي اقرب مدينة الى سومار حيث تبلغ المسافة بينهما 15 كم.

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