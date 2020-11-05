زلزال بقوة 4,1 ريختر يضرب اشكنان بمحافظة فارس جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، ان زلزال اشكنان اليوم وقع في عمق 21 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:12 والطول الشرقي 53:53.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن وجود خسائر ناجمة عن هذا الحادث من عدمه.

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